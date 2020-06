Fratelli di Crozza :  monologo sulla scuola “perche' trattiamo cosi' male la scuola?”

Drammaticamente ironico il monologo che Maurizio Crozza ha dedicato alla scuola nella penultima puntata di stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sul Nove e che eccezionalmente chiude il 26 giugno: “Ora Conte, te lo chiedo senza sarcasmo: all’Italia servono di più dei ragazzi che sappiano leggere e scrivere o dei bombardieri? Tra l’altro, ma perché ne compriamo così tanti? In fondo, a noi di F-35 ne basterebbe uno. Lo usiamo per bombardare Alitalia e almeno quella ce la togliamo dai maroni per sempre. Con quello che abbiamo speso in questi anni per salvare Alitalia potevamo comprarci Harvard…”