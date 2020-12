Fratelli di Crozza/ Zaia contro DPCM di Conte: "Non puoi chiudere a Natale"

Maurizio Crozza veste i panni di uno Zaia piuttosto contrariato per il nuovo Dpcm: “ Conte mi ha mandato il nuovo DPCM, l’ho letto stamattina alle due e mezza di notte. Proprio a proposito di Natale, il Governo dice che non ci si può spostare tra regioni. Come Camila? Ah tra comuni! Roma ze una metropoli grandi. Questa è una Regione fondata sull’umanità, e secondo Conte… Ferruccio che ha sua nonna che abita proprio qui a Colcagotto non può andare a trovarla a Natale? Ma no dai! Sua nonna Elisa poveretta… Renata, ma Elisa è quea co ‘a scoliosi, piegata in due che a’ chiamano StarTac. Ma da noi è così… siamo tutti una comunità… non ci puoi chiudere.