Il festival di Sanremo secondo La Rappresentante di Lista

Roma, 2 mar. (askanews) - "Credo che il nostro Festival di Sanremo sia ancora da scoprire. Mi avvicino a queste serate con grande curiosità, perché quella di quest'anno è effettivamente una manifestazione sui generis. Non è come negli altri anni. Ci sono delle grandi differenze, c'è un'atmosfera totalmente diversa. Con grande curiosità ci avviciniamo, e cerchiamo di capire anche quali saranno le nostre reazioni. Per noi Sanremo è una tappa di un percorso che poi ci porterà all'uscita del disco. Entriamo nell'Ariston a braccia aperte". Così, ad askanews, La Rappresentante di Lista, in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo.