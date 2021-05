Fratelli di Crozza: ecco il programma elettorale di Calenda

Maurizio Crozza torna e vestire i panni di Carlo Calenda, nel corso dell’ultima puntata prima della pausa estiva di “Fratelli di Crozza” in onda il venerdì in prima serata sul NOVE. Il candidato Sindaco di Roma espone il suo programma elettorale: “Dimenticatevi la possibilità di costruire la metro a Roma. Ma voi lo sapete che Villa Celimontana è chiusa da 4 mesi per colpa del guano degli storni? Bersagliamoli con delle pastiglie di Imodium… o anche dei fermenti lattici… spariamo a uno per uno in maniera seria, loro aprono il beccuccio e blocchiamo il guano che sta distruggendo le ville di Roma capitale!