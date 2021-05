Nell’ultima puntata prima della pausa estiva di “Fratelli di Crozza” - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE, Maurizio Crozza si sofferma sulle riforme che il Governo promette di fare e commenta sarcastico: “Ma da dove iniziamo? Ma che speranze abbiamo? Europa... vogliamo iniziare a riformare le infrastrutture?” - e riferendosi alla funivia del Mottarone conclude - “cavi marci, freni manomessi coi forchettoni per vendere quattro biglietti in più…”