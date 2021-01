In anteprima il video di "Second Chance" dei Lovesick duo

Milano, 15 gen. (askanews) - I Lovesick duo raddoppiano: fuori l'album "All over again" e il nuovo singolo "Second chance".In anteprima il video del singolo, che venerdì 15 gennaio sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali. "Second Chance" il secondo singolo esce lo stesso giorno anche l'atteso intero album "All Over Again" che segna definitivamente il ritorno del duo rock'n'roll e western swing, formato da Paolo Roberto Pianezza e Francesca Alinovi.Con il precedente singolo "All Over Again" i Lovesick Duo, entrambi polistrumentisti, hanno conquistato oltre 400 tra playlist radio e playlist Spotify, superando le 15.000 visualizzazioni del primo videoclip in soli quindici giorni.I Lovesick Duo a proposito del nuovo secondo singolo dichiarano: "In pochi minuti "Second Chance" racchiude nel testo un amore travagliato, complesso e articolato, alleggerito dall'accompagnamento fresco e spensierato della canzone. Il risultato ci ha proiettato in una sensazione di maturità nell'affrontare difficoltà che comunemente ognuno vive nelle proprie storie d'amore o nel rapporto con il proprio partner."E a proposito della collaborazione per la realizzazione del nuovo videoclip di "Second Chance" che vede protagonisti Romano Reggiani e Federica Pagliaroli (entrambi sono protagonisti nella serie tv "Mental" da pochissimo uscita su RaiPlay): "Conosciamo da tempo Romano, abbiamo anche recitato assieme nel film Lamborghini di Bobby Moresco, ancora non uscito nelle sale cinematografiche e inoltre, abbiamo suonato svariate volte nel live club che gestiva a Bologna. Abbiamo affidato a lui il ruolo di regia del videoclip di "Second Chance" che lo vede anche attore in coppia con Federica Pagliaroli, con l'aiuto di Claudio Cioffi nel ruolo di ripresa a fianco di Paolo Roberto Pianezza. Abbiamo scelto di intersecare la parte recitata con la nostra performance musicale, giocando tra colori e bianco nero girato in 4:3 per portare il sapore di un tempo passato e allo stesso tempo valorizzare le due storie parallele."