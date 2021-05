"L'amore non riposa", il nuovo singolo di Numa

Roma, 28 mag. (askanews) - E' on line il nuovo videoclip di Numa, conosciuta come la cantante del Self Empowerment, "L'amore non riposa", che accompagna l'uscita del nuovo singolo dell'estate (Music Rails - Orchard/ Palmer House Production).Le riprese video e drone in Puglia sono state affidate a Roberto Leone, direttore della fotografia e tecnico cinematografico per la "Airfilm S.r.l. - produzioni cinematografiche". Regia, grafica e montaggio, sono stati affidati a Luca Bizzi (per Bubi Video). Le riprese video a Roma sono di Daniele Briatico.Ancora una volta Numa sceglie le bellezze naturali del Salento, contornate da una suggestiva Roma. "L amore non riposa" esprime la forza inesauribile dell amore, energia rigeneratrice ed instancabile. Il motore della vita, la guarigione dalle nostre ferite e l antidoto alle nostre paure.Il brano definito power pop, crossover fra melodia italiana e stile britannico, prodotto da Numa, Phil Palmer e Matteo Caretto esce anche in radio, negli stores e sulle piattaforme digitali.Scritto da Valentina Parisse (cantante e autrice che ha collaborato con artisti come Renato Zero e Michele Zarrillo), Luca Bizzi (specializzato in videomaker e regista di tutti i videoclip di Numa) e NUMA mentre la musica è di Valentina Parisse e Phil Palmer (produttore, arrangiatore, compositore e chitarrista fra i più conosciuti al mondo). Di Matteo Caretto sono, invece, gli arrangiamenti, il mix e il mastering. Il brano è stato registrato al Scene Music Studio di Roma. Chitarre di Phil Palmer.