Rapiti a Los Angeles 2 bulldog di Lady Gaga, ferito il dog sitter

Roma, 26 feb. (askanews) - Rapiti a Los Angeles due bulldog francesi della pop star statunitense Lady Gaga mentre lei si trovava a Roma per girare "Gucci", il nuovo film di Ridley Scott.Il dog sitter che li stava portando a passeggio è stato colpito in una sparatoria ed è rimasto ferito e trasportato poco dopo in ospedale in condizioni gravi.La polizia di Los Angeles ha riferito di un uomo armato che ha preso i cani ed è fuggito a bordo di un veicolo. C'era anche un terzo bulldog ma è stato ritrovato non lontano dal luogo dell'aggressione e consegnato allo staf della cantante.Secondo i siti di gossip Usa Lady Gaga ha offerto una ricompensa di 500.000 dollari per riavere i suoi adorati cani, Koji e Gustav. I bulldog francesi sono una razza costosa, possono essere venduti per migliaia di dollari.