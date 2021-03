Sanremo, Amadeus: stasera all'Ariston omaggio a Coccoluto

Roma, 2 mar. (askanews) - "Stasera sul palco di Sanremo ricorderemo Claudio Coccoluto, che non era solo un grande dj ma una grande persona e purtroppo se ne è andato molto giovane". Così Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, ha ricordato il dj scomparso a 59 anni."Coccoluto - ha aggiunto il vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo - è stato al festival nel 2003, 2007 e 2013, come membro della giuria degli esperti. Fu Baudo a pensare per primo ad introdurre un dj tra i valutatori. Poi lo coinvolgemmo altre volte. Quindi lo conoscevamo bene e siamo molto dispiaciuti".