Su Sky 135 "Nuove storie italiane", com'è l'Italia multiculturale

Roma, 25 set. (askanews) - È in arrivo "Quello che è - Nuove storie italiane", una produzione originale laF (Sky 135) con lo scrittore, sceneggiatore, performer e attivista Antonio Dikele Distefano, alla sua prima conduzione tv.In ogni puntata, Dikele incontra e dialoga con 6 personaggi famosi, parlando con loro di identità, sogni, culture, famiglia, comunità, nazione: tra i primi ospiti la cantante Elodie, lo chef Misha Sukyas, il rugbista Maxime Mbanda, la scrittrice Espérance Hakuzwimana Ripanti, l imprenditore Hicham Ben Mbarek e l'attore Mehdi Meskar.Il programma è un racconto inedito e senza stereotipi dell'Italia multiculturale e pluridentitaria, alla ricerca di "nuove storie italiane".Antonio Dikele Distefano, nato a Busto Arsizio da genitori angolani, ha trascorso l'infanzia e il periodo dell'adolescenza a Ravenna dove si è appassionato alla musica hip-hop componendo alcuni brani sotto lo pseudonimo di "Nashy". Nel 2015 vede la pubblicazione del suo primo romanzo "Fuori piove, dentro pure, passo a prenderti?" a cui seguono i successivi "Prima o poi ci abbracceremo", "Chi sta male non lo dice", "Non ho mai avuto la mia età" (quest'ultimo vincitore del Premio Fiesole nel 2018) e "Bozze".