Su Timvision arriva "Mrs. America" con la "terribile" Blanchett

Roma (askanews) - Su Timvision arriva dall'8 ottobre "Mrs. America", in cui Cate Blanchett interpreta la superconservatrice Phyllis Schlafly che, negli anni Settanta, riuscì a rallentare la ratifica dell'Equal Rights Amendment che ratificava l'uguaglianza civile tra uomini e donne. Lei, casalinga affamata di potere e manipolatrice, accusava il femminismo di essere un movimento sovversivo e pericoloso, mentre il movimento egualitario portava avanti le proprie battaglie.La serie in nove puntate, che offre un perfetto affresco del periodo, è coprodotta dalla stessa Blanchett. In Mrs. America figurano alcune delle donne più iconiche del movimento femminista americano, fra cui Gloria Steinem interpretata da Rose Byrne e Shirley Chisholm, la prima donna afroamericana eletta al Congresso, interpreta da Uzo Aduba, che per questo ruolo ha vinto l'Emmy.