Valentina Mattarozzi seduce in francese con "Nostalgie"

Milano, 13 gen. (askanews) - In anteprima un ampio stralcio del video "Nostalgie" (Azzurra Music), il nuovo singolo di Valentina Mattarozzi che esce in. Un brano malinconico, struggente e retrò. "Questo brano - racconta Valentina Mattarozzi - è scritto in francese, lingua che ho rispolverato dopo tanti anni. L arrangiamento è in stile Manouche per dare ancora più senso alla lingua francese, dato che il jazz gitano è nato un centinaio di anni fa proprio in Francia. Nel testo descrivo l assenza di amore, il vuoto in cui ci si cala, quando si è ancorati ai ricordi del passato e illusi dalle speranze di un ritorno di chi ormai se ne è andato e non tornerà. Quando scrivo, La nostalgie est un mal impitoyable, comme le poison qui doucement s insinue et te fait mourir sous le voile d espérance (la nostalgia è un male spietato, che dolcemente si insinua e ti fa morire sotto il velo della speranza), voglio esprimere il concetto che, continuare a crogiolarsi nelle emozioni del passato, non fa altro che avvelenare lentamente la propria esistenza, già carica di quei fardelli che sono i ricordi illusori. La protagonista della canzone ha avuto una storia carnale e travagliata con un uomo narcisista ed egocentrico, il quale, l ha lasciata senza alcuna spiegazione. Lei continua a vivere nella speranza di un suo ritorno e questo pensiero le toglie quel tempo prezioso che le servirebbe per vivere nel mondo reale" ha spiegato l'artista bolognese.Il video è stato girato presso l Area Fuori Tema all interno dell azienda di strumenti musicali Aramini a Cadriano, Bologna. Questo spazio è un ambiente magico, che ha dato la possibilità all artista, e al regista Milo Barbieri, di entrare perfettamente nel mood del brano e del suo significato."Nostalgie" è il secondo brano, dopo "Fragili", che anticipa il nuovo album previsto in uscita nel 2021.