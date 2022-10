Gigi Riva, "Nel nostro cielo un Rombo di tuono". Il trailer del film

EL NOSTRO CIELO UN ROMBO DI TUONO di Riccardo Milani (una produzione Wildside e Vision in collaborazione con Sky) esce il 7 novembre al cinema. Un omaggio a Gigi Riva, campione e icona del calcio italiano. Il film "racconta la coerenza e il coraggio con i quali Riva ha sempre vissuto, credendo in valori autentici. E raccontare Riva vuol dire anche raccontare un pezzo importante della storia del nostro Paese", spiega il regista di Come un gatto in tangenziale. E' un film senza attori, senza voci narranti: dentro c'è lui con le sue verità, i suoi ex compagni di squadra del Cagliari dello scudetto del 1970 e la gente di Sardegna che ne ha fatto da sempre un idolo e un esempio