Contratti vaccini, eventuali danni scaricati sugli Stati: il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 19 aprile 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Chivasso, la Torteria di Rosanna non ha mai chiuso da ottobre - Vaccini, i contratti dell’Ue con Pfizer e Moderna: le case farmaceutiche non garantiscono sull’efficacia e scaricano sugli Stati ogni responsabilità sui possibili eventi avversi – Parla Barbara Squillace, l’infermiera accusata di essere no vax: “obbligo incostituzionale, lotterò in ogni sede” - Obbligo sanitari, l’avvocato Campese annuncia: “sto preparando un ricorso alla Corte Europea dei diritti dell’uomo” - Arnaldo Caruso, presidente della Società italiana di virologia: “il virus è sempre più debole, sta perdendo forza” - Causa sulla validità dei tamponi a Roma, importante ammissione dell’Avvocatura di Stato – Il Trentino ha già parzialmente rispetto bar e ristoranti - Giorni di tensione in Val Di Susa, lacrimogeni ad altezza uomo e blocchi a San Didero – Portogallo, da oggi si può tornare a mangiare anche all’interno dei locali - Un piano per assassinare Lukashenko? Nei mesi scorsi disse di avere rifiutato ingenti finanziamenti in cambio del lockdown – Nuova protesta dei ristoratori in autostrada, investito un manifestante – Germania, mercoledì atteso il voto del Parlamento sulla nuova legge che introduce gravi restrizioni e accentramento di potere, organizzata una nuova manifestazione – La denuncia di European Consumers: Governo vuole far rientrare dalla finestra i prodotti Ogm - La Francia pensa ad alcuni condoni per evitare una sfilza di fallimenti