Covid, cosa sapeva il governo a dicembre 2019? - Il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 24 maggio 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Gelmini ospite dalla Venier spiega il green pass: “a mano a mano sarà allargato anche per altre attività” – Il Messaggero definisce la “strage delle riaperture” la tragedia della funivia - Valentina ed i documenti del 2019: cosa sapeva il governo su quello che sarebbe accaduto? - Wuhan, Cina smentisce notizia di medici contagiati gravemente nel novembre 2019 - Governo blinda il decreto sull’obbligo dei sanitari anche alla Camera, non escluso l’arrivo in seguito di un altro dl che lo corregga – Sospensione infermiere Brindisi, i legali: “messo alla gogna nonostante sia malato” - Abrignani (Cts): “senza obbligo non fermeremo il virus” – Cdc Usa indaga su alcuni casi di miocardite nei giovani vaccinati – Il virologo Menichetti: “cercare casa per casa i non vaccinati” - Arriva il software che individua chi non è ancora vaccinato - Belgio, volontari in giro per convincere le persone a vaccinarsi – Irlanda, sconti di pena per chi si vaccina in due contee - Bologna, grande manifestazione per la libertà. Tra gli interventi quello del dott. Dario Miedico, appena radiato – Uk, The Telegraph: “mortalità più bassa dal 2001” nonostante la narrativa terroristica del governo – L’annosa questione del conteggio dei morti Covid - Variante indiana, l’Oms non l’ha mai definita tale - Il documentarista Giorgio Bianchi spiega la macchina della propaganda sulla quale si è imbastita la narrativa dell’ultimo anno – Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite: “dopo il Covid necessaria un’economia di guerra” – Sanremo, gruppo di cittadini viola il coprifuoco: maxi intervento delle forze dell’Ordine