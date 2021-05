Diossido di cloro contro batteri e virus? - Il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 12 maggio 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Diossido di cloro può eliminare tutti i virus? La Bolivia lo ha già utilizzato mentre in Brasile c’è una proposta di legge per introdurlo contro il covid. Magnate offre taglia a chi ne sappia dimostrare la tossicità nelle dosi e modalità indicate da Andreas Kalcker – Prosegue la nuova narrativa: Speranza parla di nuovi indicatori, Gentiloni paventa una grande ripresa economica – Nas nelle Rsa, anche per scovare i sanitari non vaccinati – Obbligo sanitari ancora in alto mare ed il tempo scorre – San Marino apre al turismo vaccinale: 50 euro per lo Sputnik – Università San Diego conferma: covid patologia non solo respiratoria - Continua ad essere virale il video con i documenti raccolti da Valentina Fusco: “tutto già scritto e previsto” – Biella, giudice di pace fa riaprire due locali – Brutto clima tra perquisizioni e indagini a carico di giornalisti, professori e parlamentari – In chiesa inginocchiato e senza mascherina: cacciato