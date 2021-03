Sospeso vaccino Astrazeneca, l'Ema continua a difenderlo - Il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 15 marzo 2021 - Il telegiornale di Rinascimento Italia

Aifa, sospende Astrazeneca in tutta Italia, stessa decisione in Germania - Astrazeneca, sospeso un lotto in Piemonte dopo la morte dell’insegnante di musica – Scudo penale per i medici vaccinatori? Una proposta che fa discutere - Geert Vanden Bossche, DVM, dottore di ricerca in virologia, ricercatore indipendente esperto di vaccini: “sospendere campagna” - Reazioni avverse Uk, il Tg1 non la racconta giusta - Treviso, tremila docenti rinunciano al vaccino, al loro posto lo fanno i giornalisti - Milano, il vaccino si farà dentro l’auto in un parcheggio – Burioni torna all’attacco: “Draghi faccia decreto per obbligare i sanitari a vacciarsi”, sulla stessa linea anche il governatore della Liguria Toti – Autorità sanitarie irlandesi chiedono la sospensione del vaccino Astrazeneca – Altra storica sentenza: la Cassazione esclude sanzione penale per il commerciante che decide di aprire - Incendiato portone ISS Milano, Locatelli: “atto intimidatorio”. Bassetti: “credo ci sia dietro il mondo no-vax” – CTS, lascia Miozzi che va all’Istruzione, al suo posto Ciciliano - Cura Covid, le buone indicazioni dell’ivermectina - “Nessuno deve fare più i tamponi, nessuno deve partecipare ai drive in di ricerca degli untori”: questa la posizione di Antonio Molino, comandante della polizia municipale di Acireale – Presentato alla Camera il libro di Andrea Tosatto “The Covid Show” - Novara, papà in sciopero della fame contro la Dad – Germania, medici terapia intensiva chiedono un nuovo lockdown - Aifa, cresciuto del 12% il consumo di ansiolitici -