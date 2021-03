"Vaccino sperimentale, non può essere obbligatorio": il tg VERO GIORNALE

VERO GIORNALE, edizione 30 marzo 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

Youtube chiude il canale di Byoblu, Messora fa partire la sottoscrizione popolare per acquistare un canale unico nazionale nel digitale terrestre – L’Avvocato Marco Mori: “Un vaccino sperimentare non può mai essere obbligatorio” - Brindisi, dopo le ferie forzate scatta il procedimento disciplinare per quattro sanitari – Il vaccino Astrazeneca cambia nome: si chiamerà Vaxzevria, aggiornato il bugiardino con le possibili conseguenze fatali - Polemiche per la decisione del Veneto di trasformare gli Oss in infermieri con un corso da 300 ore – Vaccini, nuove linee guida: in ambulatorio o a domicilio non serve più la presenza indispensabile del secondo sanitario – Troppe trombosi, la regione di Berlino sospende vaccino Astrazeneca per le donne sotto i 60 anni – Israele, scoperta ennesima variante - Avvocato campano: “passaporto vaccinale di De Luca viola la privacy” - Verso un trattato internazionale sulle pandemie, il presidente del consiglio Europeo: “ce ne saranno altre, è una certezza” – Il dott. De Vita: “dati Covid gonfiati, i conti non tornano” – Veneto, bambini al parco: multate le referenti un’associazione – Parlamentari possono viaggiare senza obbligo di quarantena, sono equiparati ai pubblici ufficiali – L'Italia dei delatori: video immortata una signora che in una strada isolata grida all'assembramento – IoApro, il grido disperato di una ristoratrice