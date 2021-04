Verità sul Covid, Bolognetti in sciopero della fame: il tg VERO GIORNALE

VERO-GIORNALE, edizione 21 aprile 2021 - Il telegiornale di RINASCIMENTO ITALIA

“Covid, ci è negata la verità e quindi la libertà”, il giornalista Maurizio Bolognetti al settimo giorno di sciopero della fame – Germania, tra le proteste popolari il Bundestag approva la nuova legge sulle restrizioni Covid - Il famoso attore indiano Tamil Vivek promuove il vaccino e poi il giorno dopo muore per un infarto: esclusa la correlazione – Israele pronta a lanciare la nuova campagna di vaccinazione, bambini inclusi - La proposta del sottosegretario Costa: “usiamo la tessera sanitaria come pass vaccinale” - Vaccino Johnson&Johnson come Astrazeneca, raccomandato ad over 60 – Sempre più medici escono allo scoperto: “dobbiamo avere il coraggio di farlo, è un nostro dovere deontologico” - Coprifuoco, il Cts: “è sempre stata una decisione politica, non ci hanno mai consultato su questo” – L’analista Fausto Carotenuto (Coscienze in Rete) spiega quello che sta accadendo con una lettura politico-spirituale – Ecco cosa sta accadendo in Germania con la nuova legge anti-covid: il racconto di una mamma tedesca che vive in Italia - Riconoscimento facciale, la Commissione Ue: “solo in casi eccezionali” – Putin: “troppi attacchi alla Russia: la risposta sarà asimmetrica, rapida e dura» - Il leader laburista Keir Starmer cacciato fuori da un pub: protesta contro le restrizioni del governo - Condivisione debito europeo, Corte Costituzionale tedesca respinge il ricorso