"Virus artificiale", lo studio di un fisico tedesco: il tg VERO GIORNALE

Il fisico Wiesendanger: virus artificiale, lo dicono 600 indizi - Cardinale Dominik Duka: “Il virus cinese è un’arma biologica" – Rifiuta il tampone, infermiere perde la causa davanti al tribunale del lavoro - Covid, si può guarire anche a 107 anni: il caso a Trieste della signora Antonia – Società di pediatria: “varianti non sono più aggressive sui bambini” – Niente mascherina durante l’ora di educazione fisica: vittoria per la coraggiosa mamma di una bambina – Quando Ricciardi diceva: “le mascherine non servono a proteggere i sani” - Bill Gates parla a 7: “sorpreso dalle teorie cospiratorie su di me ed il dott. Fauci, al momento mi occupo dei problemi relativi al clima” - Il Corriere intervista il presidente di Moderna: nessuna domanda sulla sicurezza e sulle reazioni avverse – Il virologo Volpi: “lockdown inutile e dannoso” – Silvestri: “vaccino può essere meno efficace con le varianti” – Spagna, continuano le rivolte: numerosi arresti - Austria, indagine per corruzione coinvolge il cancelliere Kurz