Compleanni oggi: i compleanni VIP del 18 novembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 18 novembre 2022

Oggi 18 novembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Aldo Montano

Nato a Livorno il 18 novembre 1978, oggi compie 44 anni

Aldo Montano è un ex schermidore, specialista della sciabola, che è stato campione olimpico individuale ai Giochi di Atene 2004. Ha anche vinto un oro mondiale a Catania nel 2011 e due argenti a squadre alle olimpiadi. In passato ha avuto relazioni con Manuela Arcuri e Antonella Mosetti. Ha partecipato a La Fattoria nel 2006 e al Grande Fratello VIP nel 2021.

Angelo Borrelli

Nato a Santi Cosma e Damiano il 18 novembre 1964, oggi compie 58 anni

Angelo Borrelli è un funzionario italiano. E' stato dal 2017 al 2021 il capo Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio.

Amanda Lear

Nata a Saigon il 18 novembre 1939, oggi compie 83 anni

Amanda Lear, pseudonimo di Amanda Tap, è una cantante, attrice, conduttrice televisiva, scrittrice, pittrice e modella francese naturalizzata britannica. Inizia la carriera come modella negli Anni 70 e viene poi notata da Salvador Dalì con cui intreccia una relazione. Nel 1973 ha una liason con David Bowie e avvia la carriera di cantante con brani celebri come Tomorrow e Queen of Chinatown.