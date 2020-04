Coronavirus, Jaguar land Rover sostengono le organizzazioni umanitarie

Jaguar e Land Rover hanno messo a disposizione oltre 160 veicoli alle organizzazioni che gestiscono servizi di emergenza contro il Coronavirus.

Cinquantasette veicoli, incluse ventisette nuove Defender, sono stati consegnati alla Croce Rossa britannica per distribuire cibo e medicine alle persone più vulnerabili, ora più che mai bisognose di sostegno anche a causa dei regolamenti di separazione sociale.

I Team Jaguar e Land Rover in Spagna, Francia, Sudafrica, Australia hanno dato in comodato i propri veicoli alle rispettive Società della Croce Rossa, ed altri mercati stanno offrendo il loro sostegno alle organizzazioni locali.

Il servizio è stato organizzato con i veicoli resi disponibili dal differimento degli eventi di lancio.

Jaguar Land Rover lavora in stretto contatto col governo britannico, mettendo a disposizione l'esperienza ingegneristica e di ricerca dell’Azienda, inclusi il digital engineering, il design, la stampa di modelli 3D e di prototipi, l'apprendimento automatico, l'intelligenza artificiale e il data science.

All'NHS sono stati donati equipaggiamenti protettivi, inclusi gli occhiali di sicurezza avvolgenti destinati al Royal Bolton Hospital, al St James’s Hospital di Leeds e al Birmingham Children’s Hospital.

Finbar McFall, Jaguar Land Rover Customer Experience Director, dichiara: "La nostra priorità è sempre la salute e il benessere dei nostri collaboratori, dei nostri clienti e delle loro famiglie. Jaguar e Land Rover faranno tutto il possibile per offrire il proprio sostegno alle persone in difficoltà in tutto il mondo. La nostra partnership con la Croce Rossa risale ad oltre 65 anni fa, e lavoriamo al fianco di questa organizzazione per sostenerla in questa emergenza sanitaria mondiale. Daremo il nostro aiuto anche alle nostre comunità locali. Possiamo tutti cooperare portando aiuto ai vulnerabili durante questa pandemia."

Simon Lewis, Head of Crisis Response della Croce Rossa britannica. dichiara: "Questa emergenza mondiale senza precedenti richiede di lavorare uniti. Nell'ambito della risposta della Croce Rossa al Coronavirus noi raggiungiamo il cuore delle comunità britanniche per contribuire al supporto necessario ai più vulnerabili, portando cibo e medicinali a chi non è in grado di uscire a procurarseli.

Abbiamo trovato commovente la gentilezza dimostrataci ovunque nel Paese, non solo dal numero crescente dei nostri volontari, ma anche dai nostri partner di lunga data. Grazie al generoso sostegno di Land Rover la nostra Squadra Emergenze sarà in grado di raggiungere molte più persone che vivono nelle comunità più isolate."