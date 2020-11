Alto Adige, torna il lockdown: tutto chiuso e coprifuoco alle 20

L'Alto Adige ritorna in lockdown dalla mezzanotte di mercoledì. Molti dei punti che verranno attuati sono stati copiati dalla vicina Austria che ha preso provvedimenti già sabato. Il coprifuoco scatterà alle ore 20 e terminerà alle 5. Sempre da mercoledì, bar, ristoranti, pasticcerie e gelaterie dovranno restare chiusi: fino alle 20 sarà ammesso l’asporto. I negozi, tranne farmacie, tabacchini e attività primarie, dovranno chiudere. Sono questi alcuni dei provvedimenti presi oggi dalla giunta provinciale e appena comunicati dal governatore Arno Kompatscher. Le misure sono state prese per arginare il più presto possibile la forte crescita di contagi sul territorio altoatesino e allentare la forte pressione sugli ospedali: ad oggi i pazienti covid ricoverati sono oltre 300. Gli hotel non potranno più ospitare turisti ma solo clienti per motivi professionali. Le scuole superiori e le università dovranno passare alla formazione a distanza. L’utilizzo degli autobus non potrà superare il 50%.