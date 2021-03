AstraZeneca e pillola anticoncezionale: la risposta dell'Aifa

Durante una conferenza stampa al ministero della Salute, il direttore generale dell'Aifa Nicola Magrini ha rassicurato tutte le donne che prendono la pillola anticoncezionale: "Non ci sono avvertenze speciali, nemmeno per le donne che assumono la pillola anticoncezionale, né per chi ha coagulopatie".

La risposta arriva dopo l'ok dell'Ema alla ripresa dell'utilizzo del vaccino AstraZeneca, che ne aveva sospeso la somministrazione in via precauzionale. I dubbi concernenti l'inoculazione del vaccino in donne che utilizzano la pillola sono nati dalle recenti parole di Palù, presidente dell'Aifa: "Gli eventi trombotici hanno un'incidenza bassa, ma è forse meglio evitare di farlo alle donne che prendono la pillola".