Bar e ristoranti al chiuso dal primo giugno: tutte le regole da rispettare

Bar e ristoranti al chiuso: si potrà bere al caffè al bancone ma si dovrà comunque indossare la mascherina ogni volta che ci si alza dal tavolo

Da domani 1 giugno si potrà cenare o pranzare in bar e ristoranti non solo negli spazi esterni ma anche all'interno del locale senza limiti di persone sedute al tavolo (fino ad oggi massimo 4). A breve quindi riapriranno anche tutte quelle attività non dotate di dehors, che secondo i dati di Fipe-Confcommercio sono pari al 40% del totale. Nonostante la riduzione delle restrizioni restano valide anche diverse regole da rispettare per poter frequentare bar e ristoranti al chiuso in sicurezza.

Bar e ristoranti al chiuso: le regole da rispettare

Secondo quanto riporta La Stampa, non ci sono dei limiti stabiliti per le persone al tavolo ma i posti a sedere verranno comunque calcolati in base alle dimensioni del locale considerano sia l'interno sia l'esterno. I tavoli dovranno essere distanziati di almeno un metro, che potrebbe aumentare a due in caso di un maggiore rischio generale di contagio di Covid-19. La distanza può invece essere inferiore al metro nel caso in cui si siano delle barriere fisiche che separaino ma non ostacolino il ricambio d'aria.

Nei bar e ristoranti al chiuso si dovrà comunque igienizzarsi le mani e indossare la mascherina quando non si è seduti al tavolo. I menù devono essere plastificati, consultabili online o tramite QR Code. Gli esercenti dovranno garantire il ricambio d'aria e conservare le storico delle prenotazioni per almeno 15 giorni. Al buffet non si potrà prendere il proprio piatto, sarà il personale a servirvi. Unica delega per le porzioni monodose. Il caffè si potrà bere al bancone ma distanziati.