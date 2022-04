Bollettino Coronavirus 25 aprile 2022 | Affari Italiani

Bollettino COVID 25 aprile 2022: contagi, ricoveri e decessi

Secondo i nuovi dati, sono 24.878 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore, a fronte dei 56.263 di ieri e, soprattutto, dei 18.380 di lunedì scorso. I tamponi processati sono 138.803 (ieri 326.211) per cui il tasso di positività sale dal 17,2 al 17,9%. I morti di oggi sono 93 (ieri 79) per un totale di 162.781 da inizio pandemia. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I ricoveri ordinari diventano 10.050, ovvero 155 in piu' rispetto a ieri, mentre le terapie intensive restano 416, come ieri, con 26 ingressi del giorno.

La regione con il maggior numero di casi oggi e' l'Emilia Romagna con 3.403 seguita da Campania (2.939), Lazio (2.772), Lombardia (2.359) e Veneto (2.053). I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 26.738 (ieri 44.849) per un totale di 14.755.958 mentre gli attualmente positivi sono 1.549 in meno (ieri +11.920) per complessivi 1.242.600. Di questi, 1.232.134 sono in isolamento domiciliare.