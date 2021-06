Morte Camilla Canepa, i dubbi dei pm: "Dimessa senza terapia post vaccino"

Camilla Canepa, la ragazza 18enne morta dopo essere stata vaccinata con AstraZeneca, è stata rilasciata dall’ospedale con ancora le piastrine molto basse e dopo essere stata in osservazione una sola notte. Da questo dato nascono i dubbi dei pm, che pensano non le sia stata somministrata alcuna terapia, come invece è raccomandato e previsto dai protocolli dell’Aifa. Proprio in queste linee guida (del 26 maggio) viene sottolineato che, in casi di piastrinopenia (piastrine basse) dopo la somministrazione del siero, i pazienti debbano essere trattati con immunoglobuline e steroidi. I pm hanno il timore che questa terapia non sia mai stata attuata alla giovane Camilla