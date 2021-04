Carta verde Covid: come ottenerla per spostarsi tra Regioni e chi la rilascia

Carta verde Covid: la certificazione verrà rilasciata a vaccinati, guariti dal Coronavirus e chi effettua un tampone rapido o molecolare che risulti negativo

Il 26 aprile l'Italia vedrà un po' di luce dopo il secondo lockdown. Il Governo ha predisposto la riapertura di diverse attività, anche se la durata del coprifuoco dalle 22 alle 5 è stata prolungata fino a fine luglio. Tra le novità più importanti c'è la cosiddetta carta verde Covid, o più correttamente "certificazione verde", ovvero un documento che permetterà di spostarsi tra Regioni di colore diverso. Quest'ultima rimarrà in vigore fino al lancio del DGC-Digital Green Certificate, che avrà validità su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Carta verde Covid: come ottenerla e chi la rilascia

La carta verde Covid viene rilasciata alla somministrazione della prima dose di vaccino contro il Coronavirus. Al momento non è chiaro se sarà in formato cartaceo o digitale ma verrà compilata dalla struttura presso cui si è effettuato il vaccino. La carta verde Covid conterrà il fascicolo sanitario insieme ai dati anagrafici e il numero di dosi di vaccino somministrate rispetto a quelle previste. Chi ha già completato il ciclo di cure può richiedere la carta verde Covid alla struttura sanitaria, alla Regione o alla Provincia.

Per quanto riguarda le persone guarite, anche in questo caso la carta verde Covid verrà rilasciata dalla struttura in cui è avvenuto il ricovero. Se le cure sono avvenute a domicilio, invece, bisognerà richiederla al medico di base o pediatra. La carta verde Covid non sarà più valida nel caso in cui l'intestatario risulti nuovamente positivo al Covid-19. Le certificazioni di guarigione rilasciate prima dell'entrata in vigore del decreto resteranno valide entro 6 mesi dalla data presente sul documento.

La carta verde Covid può infine essere richiesta anche da chi effettuerà un test antigenico rapido o molecolare che risulti negativo. Il pass per viaggiare avrà una durata di 48 ore e sarà rilasciato dalla struttura presso cui si è effettuatuo il tampone.

Importante sottolineare che chi falsifica la carta verde Covid rischia il carcere ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del codice penale.