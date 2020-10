Coronavirus: boom di decessi in Brasile, in Germania nuovo record di contagi

Coronavirus Germania

È nuovo record giornaliero di contagi Covid-19 in Germania dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 7.334 casi di coronavirus, mai così tanti dall'inizio dell'epidemia. Lo ha riferito il Robert Koch Institute, precisando che i decessi sono aumentati di 24. È il secondo giorno consecutivo che la Germania riporta numeri così alti.

Coronavirus Brasile

Il Brasile ha registrato per il secondo giorno consecutivo più di 700 morti per Covid-19. Il totale dei decessi attribuiti alla pandemia sale pertanto a 152.460, secondo i dati resi noti dal Ministero della Salute.

Nelle ultime 24 ore le vittime sono state 713, contro le 749 della rilevazione precedente. Il numero di positivi è cresciuto a 5 milioni 169 mila 386, compresi i 28.523 delle ultime 24 ore.

Il Brasile si conferma il secondo Paese al mondo per vittime di Covid-19 dopo gli Stati Uniti e il terzo con più contagiati dopo l'India. Ammontano a 4 milioni 599 mila 446 le persone che sono guarite dal virus mentre altre 41.480 sono attualmente in cura.