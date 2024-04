Citroen Traction Avant: 90 anni di storia automobilistica

La Citroën Traction Avant, presentata per la prima volta il 18 aprile 1934, celebra quest'anno il suo novantesimo anniversario.

Questo modello rivoluzionario non solo ha definito gli standard tecnologici dell'epoca, ma continua a essere un punto di riferimento nel mondo dell'automobilismo per il suo design innovativo e le sue prestazioni superiori.

Fin dalla sua introduzione, la Traction Avant si distinse per una serie di innovazioni tecniche che hanno ridefinito l'esperienza di guida. Con la sua struttura monoscocca, che eliminava la necessità di un telaio separato, e la trazione anteriore, questa vettura offriva una tenuta di strada notevolmente superiore rispetto ai modelli contemporanei. Queste caratteristiche, unite a sospensioni indipendenti e freni idraulici, facevano della Traction Avant un vero e proprio avanzamento tecnologico su ruote.

Il motore, inizialmente un quattro cilindri, si evolse rapidamente con l'introduzione di versioni più potenti e sofisticate, culminando nel modello 15 Six, conosciuto come "Regina della Strada" grazie al suo sei cilindri in linea che garantiva prestazioni e comfort di guida eccezionali.

La Traction Avant non era solo un capolavoro di ingegneria; il suo design estetico, caratterizzato da linee fluide e una silhouette bassa e aerodinamica, faceva girare le teste ovunque andasse. Il suo stile è stato influenzato dalle tendenze artistiche dell'epoca e rappresenta un esempio eccellente di come l'automobile possa essere sia una creazione tecnica che una forma d'arte.

Questa vettura non solo ha lasciato un'impronta indelebile nel settore automobilistico, ma ha anche giocato un ruolo significativo nella cultura popolare e nella storia. Durante la Seconda Guerra Mondiale, la Traction Avant fu spesso utilizzata dalla Resistenza francese, e nei decenni successivi apparve in numerosi film, consolidando ulteriormente il suo status di icona culturale.

Oggi, la Traction Avant è celebrata da collezionisti e appassionati di tutto il mondo. Club dedicati e eventi speciali, come quello organizzato in Alvernia da La Traction Universelle, testimoniano l'affetto duraturo che questa vettura continua a ispirare. Con oltre 760.000 unità vendute durante la sua carriera, la Traction Avant non è solo un simbolo di innovazione tecnologica, ma un vero e proprio monumento della storia automobilistica.

Il suo legato continua a influenzare le moderne produzioni Citroën, che mantengono l'impegno del marchio nell'innovazione e nel design accessibile, principi che erano al cuore della filosofia di André Citroën quando lanciò la Traction Avant novant'anni fa. Nel celebrare questo anniversario, rendiamo omaggio non solo a un modello di auto, ma a una pietra miliare che ha plasmato l'industria automobilistica e la cultura automobilistica a livello globale.