Covid, la curva rallenta: 30.550 casi con 211.831 tamponi. Ma 352 vittime

In Italia continua a salire la curva epidemica. I soggetti positivi rilevati sono 443.235 (+25.093, +6%; ieri +21.630), 790.377 con i morti e i guariti, considerando tutte le persone che sono state trovate positive al virus dall’inizio dell’epidemia. Oggi 4 novembre, i contagi rispetto a ieri sono in aumento, sebbene inferiori al numero registrato il 31 ottobre (31.758): 30.550 i nuovi contagi, contro i 28.244 di 24 ore fa. Elevato il numero di decessi, sono 352, appena uno meno di ieri, portando il totale delle vittime dell'epidemia in Italia a 39.764. Forte incremento dei tamponi, quasi 30mila in più rispetto a ieri: 211.831 contro 182.287. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.