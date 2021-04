Coronavirus, kit tampone fai da te rileva varianti. Nei supermercati a 8 euro

Il Coronavirus in Italia continua a far paura. Lo sanciscono i numeri, soprattutto il dato sulle vittime che colloca il Paese al sesto posto nella trista classifica mondiale. Le varianti, soprattutto quella inglese, ormai dilagano e la situazione negli ospedali è preoccupante, con i reparti di terapia intensiva al collasso, ben oltre la soglia critica. Un'importante novità arriva per i tamponi, è in arrivo un kit per il fai da te a basso costo e disponibile nei supermercati. Un test rapido - si legge sul Corriere della Sera - per l’autodiagnosi sarà in commercio a partire dalla prima settimana di maggio. Ogni singolo kit per il tampone fai da te costerà circa 6-8 euro e potrà essere acquistato nei supermercati, nei negozi e nelle attività commerciali che decideranno di distribuirlo. Replicando così il modello di vendita che consente ormai di trovare le mascherine oltre che in farmacia, anche, per esempio, nei supermercati, in cartoleria, così come nei negozi di ferramenta.

Il fatto di poterlo vendere nello scaffale di un negozio, in autogrill o al banco di un bar - prosegue il Corriere - potrebbe agevolarne la diffusione. Nei giorni scorsi il prodotto è stato inserito nell’elenco dei dispositivi medici del ministero della Salute, una classificazione che a differenza dei farmaci ne consente la vendita ovunque. Il test per l’autodiagnosi a casa si effettua tramite un tampone nella regione nasale e dopo circa 15 minuti rileva le eventuali mutazioni del virus attualmente note. Il kit antigenico rapido da scaffale non ha l’affidabilità di un test molecolare, ma è uno strumento ulteriore di diagnosi per lo screening di massa che permette con attendibilità di individuare le persone positive al Covid, anche in assenza di sintomi.