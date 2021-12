Coronavirus, Liguria e Trentino quasi in giallo. Rischia anche la Lombardia

Coronavirus, altre sette Regioni sono a rischio zona gialla

La variante Omicron avanza e unita alla delta provoca un incremento di contagi in tutta Europa. L'Italia non è esente da questo boom di positivi, gli ospedali sono tornati ad essere sotto pressione sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva e molte Regioni sono a rischio. Entro Natale - si legge sul Giornale - mezza Italia potrebbe essere in zona gialla. Nella settimana che si è conclusa ieri si sono conteggiati infatti 116.499 contagi totali, con un aumento del 14,99 per cento rispetto ai 101.313 della settimana 29 novembre-5 dicembre, nettamente più bassa rispetto agli aumenti settimanali precedenti, che erano stati, tornando indietro nel tempo del 23,31 per cento, del 25,51, del 27,33 e addirittura del 42,42. Insomma, si cresce ma meno velocemente e questo significa che si intravedono il plateau e poi la discesa.

Oggi la Calabria - prosegue il Giornale - (incidenza 134, terapie intensive 11,05, area non critica 16,65) raggiungerà dietro la lavagna il Friuli e la provincia autonoma di Bolzano. Teoricamente già in fuorigioco, e quindi in giallo da lunedì 20, ci sono provincia autonoma di Trento e Liguria. Sempre più a rischio il Lazio, che ha incidenza a 191 e terapie intensive a 11,88 ma si salva solo per il 12,18 per cento in area non critica. Numeri da gialla anche per le Marche e il Veneto. La Lombardia, dove l’incidenza è a 194, ha le terapie intensive vicine al limite (9,35, mancano 10 ricoveri) e anche l’area non critica a 13,95. E in Val d’Aosta, che ha incidenza 308 e area non critica 19,19, bastano due altri ricoverati in terapia intensiva per far saltare il banco.

LEGGI ANCHE

Pensioni, aumenti assegni da gennaio: vi sveliamo di quanto. LE CIFRE

David Rossi, emersi fatti gravi. Pm sotto esame. Santanchè: "Telefonai ma..."