Coronavirus, da martedì città "rosse" chiuse. Stop spostamenti tra province

Non sarà un lockdown, ma entro lunedì verrà firmato un nuovo Dpcm con misure più restrittive per frenare l'impennata di contagi da Covid-19. L'orientamento è quello di non ripetere un lockdown come quello vissuto a marzo, ma stabilire con precisione chirurgica quali sono le situazioni più critiche sui vari territori e predisporre chiusure mirate. Tra le ipotesi che circolano, nel mirino ci sarebbero grandi città come Napoli, Torino e Milano, ma anche Roma è nella lista degli 'osservati speciali'. Il premier, Giuseppe Conte, aspetta solo il report del Comitato tecnico-scientifico sui casi più allarmanti per mettere nero su bianco i provvedimenti che domani saranno discussi dai ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza con Regioni, Anci e Province in mattinata, e illustrati dallo stesso presidente del Consiglio ai capi delegazione delle forze di governo prima, e ai capigruppo di maggioranza e opposizione nel pomeriggio inoltrato.

Stretta negli spostamenti tra province e nelle città. Sarebbe questa, a quanto s'apprende, una delle misure che si sta vagliando in queste ore e che le Regioni potrebbero mettere in campo nell'ambito degli interventi restrittivi per fronteggiare l'acuirsi dell'emergenza del coronavirus. Uno scenario che, escluderebbe, al momento, ipotesi di lockdown generalizzato o a livello regionale.