Coronavirus, vaccino: false positività all'Hiv. Effetti collaterali in Australia

L'emergenza Coronavirus in tutto il mondo continua senza sosta. I numeri dei contagiati restano impressionanti. La situazione negli ospedali è drammatica in moltissimi Paesi e la quantità di decessi giornalieri è alle stelle. Tutte le speranze sono riposte nei vaccini. I primi che hanno superato la fase 3 sono in arrivo. Ma le controindicazioni non mancano. Dopo i casi di effetti collaterali sui primi vaccinati in Gran Bretagna, ecco un nuovo grosso problema proveniente dall'Australia.

La società biotecnologica australiana CSL ha annunciato venerdì la sospensione dei test del vaccino anti Covid che sta sviluppando con l'Università del Queensland perché si sono verificati nei volontari casi di falsa positività all'Hiv, il virus dell'Aids. Non è stato precisato su quanti dei partecipanti alla fase 1 della sperimentazione si sia presentata la falsa positività all'Hiv. La sospensione è stata decisa d'intesa con il governo australiano. CSL ha spiegato che sebbene non siano stati evidenziati effetti negativi nei test di fase 1, iniziati lo scorso luglio su 216 volontari, i dati scientifici hanno rivelato che gli anticorpi sviluppato in questo processo hanno interferito con la diagnosi di Hiv, producendo falsi positivi. In una dichiarazione all'Australian Stock Exchange (ASX), Andrew Nash, responsabile scientifico di CSL, ha osservato che c'è sempre un "rischio di fallimento" nello sviluppo precoce del vaccino.