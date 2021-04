Covid, 15.943 nuovi casi e 429 morti, tasso di positività al 4,9%

Diminuiscono i contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore. Stando a quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 15.943 a fronte dei 16.974 di ieri; in aumento i tamponi (327.704 oggi contro i 319.633 di ieri) per cui il tasso di positività scende al 4,86%. Torna a crescere il numero dei morti, 429 rispetto ai 380 di ieri, per un totale dall'inizio della pandemia di 116.366. In diminuzione la pressione sulle strutture ospedaliere: in terapia intensiva ci sono 3.366 pazienti (51 in meno rispetto a ieri, mentre sono 199 gli ingressi del giorno), i ricoverati con sintomi sono 24.743 (844 in meno).

Le regioni con il maggior numero di nuovi casi sono Lombardia (2.431), Campania (1.994), Puglia (1.537), Lazio (1.474) e Sicilia (1.370). I casi totali dall'inizio della pandemia sono 3.842.079. Gli attualmente positivi rispetto a ieri scendono di 3.285 unità diventando 506.738 mentre i dimessi/guariti sono 18.779 in più, per un totale di 3.218.975. In isolamento domiciliare figurano 478.629 persone.