Covid, a Genova arriva il test ultrarapido: risultato in 3 minuti.

In Liguria arriva il test ultrarapido

Un test ultrarapido, in grado di fornire l'esito di positività o negatività in 3 minuti all'avvio del macchinario e poi, quasi ogni minuto, un nuovo responso, fino ad arrivare a 58 test in un'ora. E' quello prodotto da Seegene, azienda coreana, e distribuito dalla genovese Arrow Diagnostics, disponibile già da ieri nell'area del capoluogo ligure, nel punto tamponi di Villa Bombrini, dove è presente il primo macchinario. Si tratta di un test di rilevazione dell'antigene del coronavirus.

Le parole di Giovanni Toti

"E' un ulteriore passo avanti nello screening - ha commentato il presidente della Liguria, Giovanni Toti, presentando stamane alla stampa il nuovo tampone - siamo orgogliosi che Genova sia tra le prime a utilizzare questo strumento. Attendere anche 25 minuti nei drive through e walk trough può sembrare un'eternità, quindi sapere in tre minuti quale sia la tua condizione clinica - ha evidenziato il governatore - è non solo un ulteriore incremento dello screening, ma anche qualcosa che va incontro alla confortevolezza di chi si sottopone a questo genere di controllo".

"L'attendibilità è paragonabile ad un test antigenico - ha spiegato Fabio Benzi Territory Account Manager per Arrow Diagnostics - Sicuramente il molecolare resta il test di riferimento, ma quello che abbiamo visto dalle prove al San Martino, è che i risultati si avvicinano di molto al test molecolare e superano in performance alcuni test antigienici diffusi sul mercato italiano".

Per Giancarlo Icardi, direttore del Dipartimento di Igiene del San Martino di Genova, "valutiamo l'affidabilità di questo test in termini di concordanza col test che oggi è considerato il gold standard, quindi il tampone molecolare, e una valutazione sul campo che abbiamo fatto al policlinico San Martino mostra una concordanza del 97,6% col tampone molecolare. Se poi suddividiamo i risultati tra positivi e negativi, col negativo ha una concordanza del 100%, quindi un valore predittivo molto importante per dire che un soggetto non è contagiato. Se - prosegue - lo valutiamo invece sui tamponi molecolari positivi, la concordanza sfiora il 94%: anche qua parliamo di tanta roba perché ci permette di fare un filtro molto veloce in tempo reale".

Modalità di esecuzione del test

La modalità di esecuzione del test è semplice: viene utilizzato il tampone nasale, viene inserito in una provetta con il suo liquido di trasporto, agitato. Una goccia di questo liquido viene inserita in una apposita card - delle dimensioni di un bancomat - questa card viene poi posizionata nello strumento che, in automatico, in 3 minuti dà il risultato. Ogni test costa 14 euro, mentre i macchinari sono in comodato d'uso. L'azienda ha dato disponibilità al commissario Arcuri per la distribuzione a livello nazionale: "Questa è un tecnologia che abbiamo preso nelle scorse settimane, quindi non vi era ancora una gara nazionale - ha spiegato Benzi - ad Arcuri abbiamo comunicato la disponibilità, siamo aperti alle forniture. Essendo Arrow Diagnostics un'azienda genovese, l'abbiamo testata in prima battuta al San Martino per valutare le performance e le caratteristiche analitiche, ma ora è disponibile per tutto il mercato nazionale".