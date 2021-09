Covid, bollettino 1 settembre: 6.503 nuovi casi, 69 morti, positività al 2,14%

Sono 6.503 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Con 303.717 i tamponi effettuati, 4mila in meno rispetto ai 307.643 di ieri il tasso di positività sale al 2,14% (ieri 1,78%).

I morti nelle ultime 24 ore sono stati 69 (ieri 75), per un totale da inizio pandemia di 129.290. È in leggero allentamento la pressione ospedaliera: i ricoverati con sintomi sono 4.231, con una diminuzione di 21 unità rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva 540 (quattro in meno), con 40 ingressi del giorno (ieri erano stati 49).

La regione con il maggior numero di nuovi casi anche oggi è la Sicilia (1.155), seguita da Veneto (691), Lombardia (688), Toscana (538) e Campania (491). Il numero totale di casi da inizio pandemia sale a 4.546.487. I dimessi/guariti diventano 4.280.619 (+7.774 rispetto a ieri), gli attualmente positivi 136.578 (-1.347). In isolamento domiciliare figurano 131.807 persone (-1.322).