Covid, bollettino di sabato 15 maggio: 6.659 casi, 136 morti, positività 2,2%

Ancora in netto calo la curva epidemica in Italia. Secondo quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute, i contagi nelle ultime 24 ore sono 6.659, contro i 7.567 di ieri ma soprattutto gli oltre 10mila di sabato scorso. I tamponi sono 294.686, 3.500 meno di ieri, ma il tasso di positività vira comunque al ribasso al 2,2% rispetto al 2,5% di ieri. Si chiude una settimana sempre sotto i diecimila casi al giorno: non succedeva dallo scorso autunno. I decessi sono 136, mentre ieri 182: si tratta del dato più basso dal 22 ottobre 2020. Le vittime totali sono ora 124.063. Prosegue anche la discesa dei ricoveri: le terapie intensive sono 55 in meno (ieri -33) con 63 ingressi giornalieri - il numero più basso da quando viene fornito questo dato, lo scorso dicembre - e scendono a 1.805, mentre i ricoveri ordinari calano di 557 unità (ieri -558), 12.493 in tutto.