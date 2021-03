Covid: Campania verso zona rossa, venerdì la decisione

La Campania è sempre più vicina alla zona rossa, che potrebbe essere decretata dalla riunione della cabina di regia del governo dopo l'analisi dei dati da parte del Cts. I 2.635 positivi emersi nei 26.533 tamponi di oggi, come si legge su Ansa, confermano il trend regionale che va avanti da ormai da molti giorni: dal 24 febbraio a oggi la regione è sempre stata sopra i duemila positivi al giorno, tranne che in una giornata, il marzo con poco più di 1.800 positivi ma su soli 14.600 tamponi.

In peggioramento anche i dati relativi all'occupazione dei posti letto negli ospedali, in particolare l'aumento delle terapie intensive, saliti oggi a 137. In crescita anche il numero dei sintomatici. Cambiamenti che già avevano portato nei giorni scorsi il governatore Vincenzo De Luca a chiudere nuovamente tutte le scuole in presenza e che ora potrebbe portare la regione in zona rossa.