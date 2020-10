Covid, "coprifuoco non solo in Lombardia e in Campania. E le scuole..."

"Per rispondere a questa domanda ci vorrebbe la sfera di cristallo", spiega ad Affaritaliani.it la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa sull'ipotesi che dopo Lombardia e Campania anche in altre aree del Paese si arrivi presto al cosiddetto coprifuoco notturno. "Se la situazione dei contagi da coronavirus peggiora altri presidenti di Regione andranno in questa direzione. La logica è quella di lockdown parziali e territoriali, anche di singoli quartieri".



La norma, spiega la sottosegretaria, "è molto chiara. I presidenti di Regione possono assumere decisioni ulteriormente restrittive rispetto a quelle del governo. Se c'è un territorio o una parte di una città che comincia ad avere numeri consistenti e critici, la Regione interviene di concerto con il ministro della Salute. La collaborazione istituzionale è più alta di quanto si possa immaginare, Speranza è un ministro molto capace che ha ottime relazioni con i presidenti delle Regioni. E per fortuna che è così, ci mancherebbe che così non fosse in un fase di pandemia".



La Zampa rassicura poi sulle scuole, "nessuna chiusura, restano aperte tranne ovviamente in caso di focolai". Il premier ha ipotizzato che le prime dosi di vaccino arriveranno già a dicembre, risulta anche al ministero della Salute? "Credo che Conte abbia informazioni precise. Molta parte del mondo farmaceutico e della ricerca si sta muovendo e sta lavorando senza sosta. Tutti sappiamo che il vaccino è ormai imminente e se il presidente del Consiglio parla di dicembre sicuramente ha ottime informazioni. Di sicuro ci saranno delle priorità, come anziani e persone malate, ma stiamo lavorando affinché il vaccino anti-Covid sia disponibile presto per tutti", conclude la sottosegretaria alla Salute.