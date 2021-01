Covid, dati: 16.146 nuovo casi e 477 deceduti

Sono 16.146 i tamponipositivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 477. Entrambi i dati sono incalo rispetto a ieri, quando si erano registrate 522 vittime e 17.246nuovi casi.

Novita' annunciata per il bollettino quotidiano del ministero della Salute che riporta i datiCovid giornalieri. Dopo la circolare ministeriale dell'8 gennaio, che difatto attribuisce ai tamponi rapidi antigenici di ultima generazioneun'affidabilita' simile a quelli molecolari, nel computo dei tamponitotali entrano anche i test rapidi. Per questo la cifra dei test svolti nelle 24 ore oggi segna 273.506, contro i 160.585 di ieri. In realta', appunto, questo numero comprende anche i test rapidi, che sono stati116.859 nelle 24 ore. I soli molecolari sono stati 156.647, in lieve calo dunque rispetto a ieri. Questo cambia ovviamente il tasso di positivita', che da mesi viene considerato uno dei parametri piu' indicativi per l'evoluzione della pandemia. Se si contano solo i molecolari, oggi il tasso e' del 10,3%, contro il 10,7%. Mentre se si comprendono anche i rapidi questo valore scende al 5,9%.