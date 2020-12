Covid, ecco la campagna per i vaccini. Arcuri: "Gazebi a forma di fiore"

Covid, Arcuri: "3mila medici e 12mila infermieri per la campagna vaccini"

''Due giorni fa abbiamo lanciato la call, per chiedere come se fossimo in guerra una sorta di chiamata le armi, a 3.000 medici e 12.000 infermieri per darci una mano in questa campagna'' andando a ''popolare questi fiori, queste primule che saranno nelle piazze italiane dove tutti coloro che lo vorranno potranno andarsi a vaccinare''. Lo afferma il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Domenico ARCURI, presentato la campagna di vaccinazione.

Covid, Arcuri: "La primula come simbolo di rinascita per la campagna"

"Auspico con tutta la forza che ho che questa comunità possa ritrovarsi intorno a questo simbolo della rinascita, come anche slogan della campagna'' per la vaccinazione''. Lo afferma il commissario straordinario all'emergenza coronavirus, Domenico ARCURI, presentato la campagna di vaccinazione che ha come simbolo una primula.