Covid, il tasso di positività risale al 6,3%. 20.499 nuovi casi. 253 decessi

Sono 20.499 i test positivi al coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 19.886. I decessi sono 253 e portano a 97.227 il totale delle vittime da inizio epidemia. Gli attualmente positivi sono in totale 404.664, 384.178 dei quali sono in isolamento domiciliare, 18.292 sono ricoverati con sintomi. In terapia intensiva sono ricoverati 2.194 pazienti: 188 entrati nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 325.404 tamponi, quasi 30mila in meno rispetto a ieri: il tasso di positività sale a 6,3% (ieri era 5,6%).