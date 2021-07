Covid, "Nuova pandemia tra i non vaccinati". Scatta la paura nel mondo

Negli Usa è in corso "la pandemia dei non vaccinati". Lo ha dichiarato la direttrice dei Centers for Disease Control and Prevention degli Stati Uniti, Rochelle Walensky, nel corso di un briefing sulla situazione legata al Covid-19 nel Paese. Ha affermato che i casi negli Usa sono aumentati di circa il 70% nell'ultima settimana, le ospedalizzazioni del 36%, i decessi del 26%, precisando che quasi tutti i ricoverati e i morti sono persone non vaccinate. Il coordinatore sul Covid-19 della Casa Bianca, Jeff Zients, ha fatto eco a Walensky, sottolineando che la pandemia "minaccia soprattutto le persone non vaccinate".

Ha sottolineato che l'amministrazione Biden si aspetta che le infezioni aumentino nelle prossime settimane, a causa della diffusione nelle comunità con bassi tassi di vaccinazione. In quattro Stato si concentra il 40% dei nuovi casi registrati la scorsa settimana, con uno si cinque proveniente dalla Florida. Zients ha anche detto che ci sono segnali del fatto che l'aumento dei contagi stia spingendo più persone di quelle comunità a cercare di essere vaccinate, rispetto alla media nazionale.