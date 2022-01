Covid, caos contagi tra medici e infermieri: +210% in un mese

Covid, boom di contagi tra gli operatori sanitari. In 30 giorni si registra un aumento del 210%

Il tasso di positività vola, così come salgono ancora i ricoveri nelle terapie intensive e nei reparti ordinari in 8 Regioni, stando ai dati Agenas. "Mi auguro un picco di contagi entro il mese di gennaio. Da come sale, la curva non lascia fare previsioni certe", spiega Massimo Galli, ordinario di malattie infettive presso l'Università Statale di Milano. Non cessa l'allarme per gli operatori sanitari, è boom di contagi: s'impenna ulteriormente la curva tra medici e infermieri positivi al Covid. In 30 giorni, secondo i dati dell'Istituto Superiore di Sanità, l'aumento si attesta del 210%.

LEGGI ANCHE