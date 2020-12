Francia, Macron positivo al Covid. Lavorerà in isolamento per 7 giorni

Covid: positivo il presidente francese Emmanuel Macron

Il presidente francese, Emmanuel Macron, è risultato positivo al Covid. Lo rende noto l'Eliseo.

Il capo di Stato e' stato sottoposto al test dopo la comparsa dei primi sintomi, rende noto l'Eliseo. Continuera' a lavorare in isolamento per sette giorni.

Nei giorni scorsi dall'entourage del presidente era stato detto a Le Figaro che il presidente dall'inizio dell'epidemia si è sottoposto a più riprese al test, che finora avevano sempre dato esito negativo.

MACRON POSITIVO AL COVID, IL COMUNICATO DELL'ELISEO

"Il presidente della Repubblica (Emmanuel Macron ndr) - si legge in una nota diffusa dall'Eliseo - e' stato diagnosticato ad oggi positivo al Covid-19. Questa diagnosi e' stata stabilita in seguito ad un test RTCPR realizzato dalla comparsa dei primi sintomi. Conformemente alle indicazioni sanitarie in vigore applicabili a tutti, il presidente della Repubblica si isolera' per sette giorni. Continuera' a lavorare e a garantire le sue attivita' a distanza"