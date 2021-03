Covid, quasi 24 mila nuovi contagi. Cts: "Zone rosse automatiche se..."

Rimane in crescita la curva epidemica in Italia. I nuovi casi oggi sono 23.641 (ieri 24.036), ma con 355.024 tamponi, oltre 20mila meno di ieri. Il tasso di positività sale al 6,6% (ieri era al 6,3%). I decessi sono 307 (ieri 297), per un totale che ormai sfiora le centomila vittime da inizio epidemia, 99.578. E prosegue anche la salita dei ricoveri: le terapie intensive sono 46 in più (ieri +50), con 214 ingressi del giorno, 2.571 in totale. Mentre i ricoveri ordinari crescono di 327 unità (ieri +217), 20.701 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

COVID: CTS, 'MISURE PIU' DURE CON SCUOLE CHIUSE'

Far scattare la zona rossa in automatico dove si verificano 250 casi ogni 100mila abitanti. Era stata questa l'indicazione che il Cts aveva dato al governo in vista del dpcm, che entra in vigore oggi, dove però il potere di disporre la zona rossa nelle zone ad alta incidenza resta attribuito ai governatori. Un'indicazione, secondo quanto si apprende, che si basava sul principio di non tenere solo le scuole chiuse nei territori ad alta incidenza ma di prevedere accanto a questo provvedimento misure più restrittive in genere.