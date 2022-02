Covid, regole 11 febbraio: cosa cambia da domani

Covid, regole 11 febbraio 2022: da domani addio all'obbligo di mascherina all'aperto in tutta Italia tranne che in Campania

Da domani entra in vigore la nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, e non saranno più effettive alcune delle restrizioni volte a ridurre la curva dei contagi di Covid-19 dovuta alla diffusione della variante Omicron. Le nuove regole 11 febbraio 2022 prevedono la cancellazione dell'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Si dovrà invece continuare a utilizzare il dispositivo di protezione al chiuso fino al 31 marzo 2022.

Covid regole 11 febbraio 2022: mascherina al chiuso, tutte le eccezioni

L'obbligo di mascherina all'aperto resta però per alcune situazioni particolari come in caso di assembramenti o affollamenti. Possono non indossare la macherina anche al chiuso i bambini al di sotto dei 6 anni, disabili che per le loro condizioni non possono indossarla, persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo e chi pratica un'attività sportiva. Le nuove regole 11 febbraio 2022 per il Covid sono valide in tutta Italia ad eccezione della Campania, che ha scelto di adottare una strada diversa. Il governatore Vincenzo de Luca ha deciso di prolunga l'obbligo di mascherina all'aperto almeno per un'altra settimana.

"Le mascherine? In Campania saremo come al solito più prudenti che nel resto d’Italia e credo sia ragionevole avere qualche settimana in più di obbligo della mascherina. - ha detto De Luca - A volte ho la sensazione che a Roma pensano di cancellare il Covid rompendo il termometro. Non è così, bisogna essere estremamente prudenti. E’ chiaro che ci avviamo verso l’esaurimento della quinta fase di contagio, la situazione sta migliorando nettamente, ma credo che sarebbe irresponsabile togliere l’obbligo di mascherina nel momento in cui andiamo verso il Carnevale, San Valentino, feste e festini".

