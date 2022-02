Green Pass addio, liberi tutti. C'è la data, non manca molto...

Green Pass addio, fine delle restrizioni a giugno



Continuano le buone notizie sul fronte Covid. Presso l'ospedale Bambino Gesù di Roma, dopo il picco del 29 gennaio scorso, il numero dei ricoveri per Covid ha preso a calare, passando in circa 10 giorni da 86 a 54 posti letto occupati, di cui 5 in area critica. Lo ha fatto sapere l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato che ha spiegato: "E' un trend che dà fiducia ma non deve far abbassare la guardia e desistere dall'impegno nella vaccinazione dei ragazzi e dei bambini, che ancora oggi purtroppo, se non protetti, possono incorrere nelle forme gravi della malattia e finire in terapia intensiva. La vaccinazione del nucleo familiare è utile a proteggere anche i bambini sotto i 5 anni, i più esposti al rischio in questo momento insieme ai pazienti fragili, in attesa che possano accedere anche loro al vaccino".



Anche nella fascia 5-11 anni, quindi, si registra un calo di contagi e di ricoveri. Avanti di questo passo, spiegano fonti di governo, è ipotizzabile che, oltre a non rinnovare lo stato di emergenza in scadenza il prossimo 31 marzo (da aprile non sarà più obbligatoria la mascherina anche al chiuso), a partire da giugno (non è ancora chiaro se all'inizio o alla fine del primo mese dell'estate) verrà abolito il Green Pass. In sostanza, vaccinati e non vaccinati potranno accedere a tutti i servizi come posta, banca, parrucchiere etc... Il tutto, ovviamente, laddove non ci fossero sorprese negative come nuove varianti o una ripresa dei contagi.



L'altra svolta importante, sempre in prospettiva, riguarda il prossimo anno scolastico. Con la ripresa di settembre, stando ai piani del governo, verranno abolite tutte le regole delle quarantene e anche l'utilizzo dei dispositivi di protezione (mascherina) in classe. Si va dunque verso un graduale ritorno alla normalità con il Covid che verrà trattato come l'influenza e, probabilmente, il prossimo inverno verrà proposta la vaccinazione gratuita solamente per i soggetti anziani e particolarmente fragili. Per tutti gli altri, come avviene da anni per l'influenza, sarà a pagamento.

